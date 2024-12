Atalanta, è caccia a un attaccante sul mercato di gennaio

Fin qui tutti veri numeri 9 (Raspadori a parte), ma non è detto che per rinforzare il proprio reparto offensivo l'Atalanta scelga un centravanti di peso e dal mercato potrebbe spuntare un'occasione per riportare in Italia Federico Chiesa. L'ex Juve a Liverpool gioca pochissimo (solo 18 minuti in Premier League), la sua voglia di riscatto potrebbe spingerlo a considerare un ritorno in Serie A e in nerazzurro troverebbe il contesto ideale per rilanciarsi: la formula - scrive L'Eco di Bergamo - sarebbe quella del prestito fino a giugno, magari con diritto di riscatto, ma bisognerebbe trovare un accordo coi Reds per dividere i costi dell'ingaggio, che è troppo alto per gli standard del club.