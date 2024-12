Atalanta, c'è lesione muscolare per Retegui: niente Lazio e Supercoppa Italiana

Con Gianluca Scamacca ancora ai box, Gasperini dovrà quindi inventarsi soluzioni nuove per affrontare almeno Lazio e Inter senza un vero centravanti. Le idee non mancano, da De Ketelaere a Pasalic centrali fino a Zaniolo, potendo contare comunque anche sul talento in rampa di lancio di Vanja Vlahovic, cannoniere in Serie C con l'Under 23 con 14 gol e 4 assist in 16 partite.