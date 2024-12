Atalanta, Gasperini: "Salvezza raggiunta! Grande partita, CDK straordinario"

Parole al miele per l'eroe di serata, De Ketelaere: "Sono convinto che farà tanti gol di testa, perché colpisce bene e ora stacca anche molto alto. Il secondo gol è stato straordinario, l'ha fortemente voluto. Sono cose che riesci a fare solamente quando sei in grande fiducia. Serviva una sua giocata per risolvere una partita difficile. In partite come queste conta molto la qualità tecnica davanti, anche Zaniolo è stato decisivo con un bell'assist".