Atalanta, senti Juric: "Con me Lookman è stato corretto. Ora dobbiamo rinforzarci"

Il tecnico degli orobici: "Scamacca mi ha dato sensazioni positive"
Con l'Inter che valuta l'acquisto di Manu Koné dalla Roma, il futuro di Ademola Lookman potrebbe clamorosamente cambiare. Salvo offerte importanti dall'esterno, il nigeriano adesso potrebbe anche restare a Bergamo: nel caso il rapporto andrà ricomposto e molto passerà anche dalle mani di Juric. Intervistato dall'Eco di Bergamo il tecnico croato si è mostrato conciliante nei confronti dell'ex Leicester: "Con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero".
Stuzzicato sul mercato in entrata degli orobici però, Juric sembra già immaginarsi un'Atalanta senza Lookman: "Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli - ha aggiunto -. Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello".
Molto della stagione dell'Atalanta passerà anche dai piedi di Gianluca Scamacca, al rientro dopo un lungo stop: "In questo primo mese mi ha dato sensazioni molto positive. Sta crescendo gradualmente e voglio iniziare a inserirlo da subito nelle rotazioni. È un elemento importante, ma con tanti impegni ci serve anche un’altra opzione per l’attacco, così da restare competitivi su più fronti. Gasperini? Qui ha avuto un ciclo ai livelli di Ferguson" ha concluso Juric.
