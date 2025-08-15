Atalanta, senti Juric: "Con me Lookman è stato corretto. Ora dobbiamo rinforzarci"

Stuzzicato sul mercato in entrata degli orobici però, Juric sembra già immaginarsi un'Atalanta senza Lookman: "Abbiamo perso giocatori che hanno prodotto l’80-90% dei nostri gol e non sarà facile sostituirli - ha aggiunto -. Non credo che arriverà qualcuno capace di replicare in un colpo solo i numeri di Retegui o Lookman, ma dobbiamo rinforzarci con intelligenza e ampliare le soluzioni. Chi è già qui può crescere e avvicinarsi a quel livello".