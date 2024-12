Atalanta, “salvezza raggiunta”: la Dea scesa in terra è chiamata all'ultimo miracolo

Al di là della qualità dei singoli (e della rosa tutta), a Bergamo (grazie alla vittoria della scorsa Europa League) sta cambiando la mentalità. Nella precedente era Gasperini, una partita come quella di ieri l'Atalanta l'avrebbe pareggiata, o persa. Con 126 gol segnati nell'anno solare, il gioco nerazzurro ha unito all’estetica la concretezza: 13 partite vinte su 17 in serie A (è un record europeo). Insomma, sono numeri da scudetto per un piccolo club diventato Grande, per una Dea scesa in terra e ora chiamata all'ultimo “miracolo”: trasformare l’umiltà in consapevolezza.