Atalanta, la CAF si muove per Lookman: Drogba in Italia per consegnare la petizione per un "trasferimento trasparente"

Il divorzio tempestoso tra l'Atalanta e Ademola Lookman tiene banco in Italia e non solo, con la federazione africana che ha deciso di muoversi per tutelare il Pallone d'Oro africano. La CAF, infatti, secondo quanto riferito da African Hub, tramite Didier Drogba è giunta nel Bel Paese nelle scorse ore presentando alla Dea una petizione di 50 pagine per richiedere un giusto e trasparente trasferimento. Una mossa volta ad aiutare il nigeriano, con l'obiettivo di far sbloccare il braccio di ferro tra le parti dopo lo scontro totale delle ultime settimane.