Atalanta, la CAF si muove per Lookman: Drogba in Italia per consegnare la petizione per un "trasferimento trasparente"

La federazione africana ha presentato una petizione per spingere la Dea a cedere nel giusto modo la stella nigeriana
© Getty Images
Il divorzio tempestoso tra l'Atalanta e Ademola Lookman tiene banco in Italia e non solo, con la federazione africana che ha deciso di muoversi per tutelare il Pallone d'Oro africano. La CAF, infatti, secondo quanto riferito da African Hub, tramite Didier Drogba è giunta nel Bel Paese nelle scorse ore presentando alla Dea una petizione di 50 pagine per richiedere un giusto e trasparente trasferimento. Una mossa volta ad aiutare il nigeriano, con l'obiettivo di far sbloccare il braccio di ferro tra le parti dopo lo scontro totale delle ultime settimane.
Il timore della federazione africana, infatti, sarebbe quello di vedere la sua stella ferma e da divorziato in casa con gli orobici, portando di fatto a uno stop che potrebbe penalizzare l'attaccante.
