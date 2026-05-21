1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

EUROPA LEAGUE

Principe William in spogliatoio Aston Villa, McGinn: "Venga a bere con noi..."

La gioia dopo la conquista dell'Europa League: "L'aspettavamo da 44 anni"

21 Mag 2026 - 11:56
11 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Esulta sugli spalti come un tifoso comune, canta con la curva 'Sweet Caroline', festeggia la conquista dell'Europa League con il suo amato Aston Villa dopo averlo incitato prima della finale, con una visita nello spogliatoio: William, principe di Galles, è decisamente un supporter non comune per la squadra di Unai Emery che ieri sera ha battuto a Istanbul il Friburgo 3-0 riportando a Birmingham una coppa europea 44 dopo la Coppa Campioni. Naturale conseguenza della notte da ultrà di William - non la prima, sicuramente non l'ultima - è stato il racconto del capitano dei Villaners, lo scozzese McGinn. "È un piacere averlo come tifoso - ha detto dopo la finale il centrocampista - È una persona di classe: era nello spogliatoio prima della partita. È un grandissimo tifoso del Villa, quindi non poteva certo mancare. Ma è anche una persona normale: ora può bere qualcosa con noi e magari tirare fuori la sua carta di credito a fine serata...". Più istituzionale il messaggio che William, nella notte, ha postato sul suo profilo X per complimentarsi con la squadra del cuore. "Serata fantastica!! Congratulazioni a tutti i giocatori, alla squadra, allo staff e a tutti coloro che sono legati al club. Sono passati 44 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto un trofeo europeo - Un ringraziamento speciale a Boubacar Kamara, che è stato infortunato ma è una parte fondamentale della nostra squadra e ha contribuito a gettare le basi di questo successo".

videovideo

Ultimi video

02:32
Sarri e il Sarrismo

Sarri, è giusto tornare dove si è stati felici?

01:41
marchisiokl

Kings League Italia, Marchisio racconta il primo match giovanile del format

02:30
Intervista a Collina

Intervista a Collina

03:13
Ricordi il "Sarrismo"? Riguarda i 3 gol più belli del suo Napoli

Ricordi il "Sarrismo"? Riguarda i 3 gol più belli del suo Napoli

02:57
Callegari: "Lautaro e Thuram capocannoniere e vice, ma..."

Callegari: "Lautaro e Thuram capocannoniere e vice, ma..."

02:20
Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

01:26
CR7 è ancora mondiale

CR7 è ancora mondiale

02:28
O'Ney jolly di Carletto

O'Ney jolly di Carletto

02:15
Premier, tripudio Arsenal

Premier, tripudio Arsenal

01:33
L'obiettivo di Esposito

L'obiettivo di Esposito

01:58
Mancini core de Roma

Mancini sempre più "core de Roma"

01:41
Modric per il rush finale

C'è Modric per il rush finale

01:44
Milan, ritiro Champions

Milan, ancora in ritiro con vista Champions

01:38
Di Gregorio annata flop

L'annata flop di Di Gregorio

01:41
Juve, cercando Yildiz

Juve verso il derby cercando Yildiz

02:32
Sarri e il Sarrismo

Sarri, è giusto tornare dove si è stati felici?

I più visti di Europa League

Chiamatelo mister Europa League: Emery porta in trionfo l'Aston Villa, travolto il Friburgo in finale

Finale europa league 

Finale Euopa League: l'Aston Villa di Emery per la storia, il Friburgo per un sogno

Friburgo-Aston Villa: gli scatti della finale di Europa League

Aston Villa in finale di Europa League e sugli spalti si scatena un tifoso speciale...

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Joao Mario manda i rossoblù agli ottavi di Europa League: ora una tra Roma e Friburgo