Kings League Italia, Marchisio racconta il primo match giovanile del format
L'ex centrocampista della Juve "maestro" dei"ragazzi"Under 13 protagonisti"nell'ambito della campagna globale""We Were All Children Once", lanciata insieme a UNICEF
Le Finals hanno chiuso uno Split 2 straordinario per la Kings League Italia, capace di coinvolgere sempre più fan, community, streamer, creator, giocatori ed ex campioni attorno a un linguaggio nuovo, vicino alle nuove generazioni e costruito sull’incontro tra calcio, intrattenimento e mondo digitale.
Nel video, Claudio Marchisio, Head of Competition di Kings League Italia, ha raccontato il valore del primo match giovanile del format disputato in Italia, che ha visto i ragazzi Under 13 giocare con le regole ufficiali della competizione: dalla fase “scale-up” al 7 contro 7, fino alle Secret Cards e al goal doppio. Un momento speciale, vissuto con entusiasmo e spontaneità, nell’ambito della campagna globale “We Were All Children Once”, lanciata da Kings League insieme a UNICEF in occasione della Play-Off Week della manifestazione.
L’iniziativa ha portato in campo un messaggio chiaro: ricordare che siamo stati tutti bambini e che ancora oggi milioni di bambini e adolescenti nel mondo crescono senza accesso a istruzione, protezione e pari opportunità. Per questo i Prince All Stars sono scesi in campo con il logo UNICEF sulla maglia,rafforzando il messaggio della campagna e dimostrando come l’energia della Kings League possa trasformarsi in uno strumento di inclusione, responsabilità e condivisione.