Kings League Italia, Marchisio racconta il primo match giovanile del format

L’iniziativa ha portato in campo un messaggio chiaro: ricordare che siamo stati tutti bambini e che ancora oggi milioni di bambini e adolescenti nel mondo crescono senza accesso a istruzione, protezione e pari opportunità. Per questo i Prince All Stars sono scesi in campo con il logo UNICEF sulla maglia,rafforzando il messaggio della campagna e dimostrando come l’energia della Kings League possa trasformarsi in uno strumento di inclusione, responsabilità e condivisione.