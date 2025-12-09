Benfica-Napoli: Conte contro Mourinho, la prima volta in Champions dopo anni di "guerre" e veleni

Domani sera, a Lisbona, non andrà in scena solo Benfica-Napoli. I riflettori dello stadio Da Luz illumineranno il primo confronto assoluto in una partita di Champions League tra due dei tecnici più vincenti e carismatici della storia recente: Antonio Conte e José Mourinho. Sebbene i due si siano già incrociati 7 volte in carriera (tra Serie A, Premier League ed FA Cup), non si sono mai sfidati sul palcoscenico continentale. Il bilancio sorride nettamente all'attuale allenatore azzurro: 4 vittorie per Conte, 1 pareggio (Atalanta-Inter del 2009) e 2 vittorie per lo Special One. Ma più che i numeri, a rendere elettrica questa sfida è la storia personale tra i due: un rapporto passato dall'odio sportivo feroce, fatto di insulti pesanti, fino alla distensione e al rispetto.