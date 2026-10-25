Mourinho, l'esultanza al Camp Nou è già iconica: in ginocchio e con la lingua fuori

Passano gli anni ma Jose Mourinho non cambia mai. Il portoghese guida il suo Real a una vittoria al Camp Nou contro il Barcellona che riapre la Liga. A prendersi la scena, l'esultanza dello Special One sul gol partita di Mbappé: Mou è scivolato sulle ginocchia nell'area davanti alla sua panchina stringendo il pugno e con la lingua di fuori. Un gesto diventato subito virale che, a molti, ha ricordato l'esultanza del portoghese in un Real- Manchester City di Champions League del 2013. Altri hanno tirato fuori il paragone con un'altra sua, iconica, esultanza al Camp Nou: il dito al cielo dopo la finale di Champions conquistata con l'Inter nel 2010. Passano gli anni, ma Mou non cambia mai.