Tegola Real Madrid: Mourinho perde Courtois per la sfida con il Barcellona

Brutte notizie per José Mourinho a poche ore dal Clásico. Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è stato costretto a dare forfait a poche ore dalla sfida contro il Barcellona - esclusiva Mediaset, ore 21 su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it - a causa di una "sindrome influenzale", come annunciato dal club. "Courtois dà forfait all'ultimo minuto per una sindrome influenzale in vista della partita di stasera tra Real Madrid e Barcellona, valida per la 10.a giornata di Liga. Sarà sostituito da Illia Voloshyn", ha scritto il Real sui social.