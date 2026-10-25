STASERA IL CLASICO

Tegola Real Madrid: Mourinho perde Courtois per la sfida con il Barcellona

Influenza per il portiere dei blancos, al suo posto giocherà Voloshyn

25 Ott 2026 - 11:39
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Brutte notizie per José Mourinho a poche ore dal Clásico. Il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois è stato costretto a dare forfait a poche ore dalla sfida contro il Barcellona - esclusiva Mediaset, ore 21 su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it - a causa di una "sindrome influenzale", come annunciato dal club. "Courtois dà forfait all'ultimo minuto per una sindrome influenzale in vista della partita di stasera tra Real Madrid e Barcellona, valida per la 10.a giornata di Liga. Sarà sostituito da Illia Voloshyn", ha scritto il Real sui social.

Il primo Clásico della stagione è in programma a Barcellona e vedrà contrapposti due dei favoriti per il Pallone d'Oro, che verrà assegnato lunedì: il blaugrana Lamine Yamal e il madridista Kylian Mbappé. Prima del big match, il Barça è in testa alla Liga con 6 punti di vantaggio sul Real (terzo). L'Atlético Madrid occupa la seconda posizione, a 2 punti dal Barcellona, dopo la vittoria ottenuta sabato contro il Deportivo La Coruna.

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