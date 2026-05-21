Un 'omaggio' ai 100 anni del Dall’Ara: la nuova maglia del Bologna per il 2026/27

Dal punto di vista stilistico, la caratteristica principale di questo prodotto è un design simmetrico con 5 righe verticali con la riga centrale blu che il Club ha utilizzato più volte nel corso della sua storia e, in particolare, 100 anni fa quando il Bologna FC 1909 giocò la sua prima stagione allo stadio Littoriale. Le stesse righe sono divise dalla silhouette della Torre di Maratona ripetuta in verticale. L’iconica Torre è presente anche sulle maniche raglan attraverso un pattern embossato in cui il simbolo architettonico si alterna allo stemma del club e ad alcuni dettagli grafici ispirati allo stesso. I bordi manica, in maglieria, sono impreziositi da un motivo tono su tono che richiama i portici di Bologna, in particolare gli archi del porticato che costeggia lo stadio in via De Coubertin.