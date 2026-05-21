Un 'omaggio' ai 100 anni del Dall’Ara: la nuova maglia del Bologna per il 2026/27

© macron
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Ci sono legami che resistono al tempo e diventano parte dell’identità di una città. Quello tra Macron e il Bologna FC 1909 è uno di questi: 25 anni di storia condivisa che, dalla prima stagione di partnership (2001/02), guardano oggi alla prossima (2026/27), introdotta dalla presentazione del nuovo Home Kit creato dal brand di sportswear bolognese per i rossoblù. Il nuovo Home Kit 2026/2027 vuole celebrare i 100 anni dello stadio Dall’Ara attraverso l’utilizzo dell’elemento iconico della Torre di Maratona che, sebbene non fosse presente in occasione dell’inaugurazione dell’impianto, nel tempo ne è diventata l’elemento più rappresentativo. Questo elemento architettonico profondamente legato all’identità rossoblù viene ora reinterpretato graficamente in chiave contemporanea nella nuova maglia.
Dal punto di vista stilistico, la caratteristica principale di questo prodotto è un design simmetrico con 5 righe verticali con la riga centrale blu che il Club ha utilizzato più volte nel corso della sua storia e, in particolare, 100 anni fa quando il Bologna FC 1909 giocò la sua prima stagione allo stadio Littoriale. Le stesse righe sono divise dalla silhouette della Torre di Maratona ripetuta in verticale. L’iconica Torre è presente anche sulle maniche raglan attraverso un pattern embossato in cui il simbolo architettonico si alterna allo stemma del club e ad alcuni dettagli grafici ispirati allo stesso. I bordi manica, in maglieria, sono impreziositi da un motivo tono su tono che richiama i portici di Bologna, in particolare gli archi del porticato che costeggia lo stadio in via De Coubertin.
Sul retrocollo esterno appare ancora una volta la Torre di Maratona realizzata in un rosso brillante ad alto impatto visivo. La scelta di inserire dettagli con tonalità più luminose di rosso e di blu, in grado di “accendere” la maglia, la ritroviamo anche nel bordino che incornicia le maniche, nei dettagli sul fondo del colletto e sull’orlo delle maniche in maglieria, nel layout di lettere e numeri e nella ripetizione verticale della Torre di Maratona che separa le righe rosse e blu della maglia.
La parte interna del colletto è personalizzata un’etichetta a bande rossoblù che riproduce la grafica del kit; in bianco il motto identificativo del club: "WEAREONE"; insieme al Macron Hero e alla scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus, sede del brand di sportswear in Valsamoggia. Sul petto trovano spazio, in stampa siliconata, a destra il Macron Hero e a sinistra lo stemma del Bologna FC 1909. Il game set Home è completato da pantaloncini bianchi, con coulisse blu e puntale rosso. I calzettoni blu presentano una fascia rossa orizzontale sul bordo superiore, riportano frontalmente in rosso la scritta BOLOGNA e in bianco il Macron Hero.
Il tessuto utilizzato per la maglia Home 2026/27 del Bologna FC 1909 è l’Eco Softlock, tessuto Eco Fabric, progettato specificatamente per i game set: leggero, dalla mano morbida e resistente. Come tutti i capi tecnici sviluppati da Macron per i propri club partner, anche questo kit è realizzato utilizzando poliestere ottenuto al 100% da plastica riciclata post-consumer, a conferma dell’impegno del brand verso una produzione sempre più sostenibile. Il nuovo home kit del Bologna FC 1909 è disponibile per l’acquisto negli store online macron.com e bolognafcstore.com, negli Official Store del Bologna FC 1909, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano