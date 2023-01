Vergne, Buemi e Bird nel Club dei 100 con Di Grassi sotto i riflettori di Diriyah

FORMULA E

I tre veterani del Mondiale elettrico puntano a festeggiare in Arabia Saudita il loro centesimo gran premio elettrico

© Getty Images Dopo Lucas Di Grassi, che ha raggiunto quota 100 GP elettrici nella finale coreana della scorsa estate, ad andare in tripla cifra sono nel weekend saudita del Mondiale sono addirittura tre piloti: Jean-Eric Vergne, Sebastien Buemi e Sam Bird. Tre ormai prossimi "centurioni" che nel doppio appuntamento di Diriyah proveranno a festeggiare la significativa ricorrenza con una prestazione da ricordare, anche per allontanare subito le ombra di un avvio di campionato sottotono a metà gennaio a Città del Messico.

Per il popolare "JEV", per l'elvetico Buemi e per il londinese Bird, il faro da seguire nella doppia prova by night (round due e tre del Mondiale) è proprio quello del brasiliano Di Grassi che nella capitale messicana - al suo esorrdio con Mahindra - si è spinto fino al terzo gradino del podio, alle spalle del vincitore Jake Dennis (Avalanche Andretti) e del tedesco Pascal Wehrlein con la Porsche. Squadra quest'ultima che ha stretto d'assedio Lucas, piazzando l'altro cavallino di Stoccarda André Lotterer nella quarta casella del ranking. Pure lui un veterano, il pilota tedesco, che nell'immagine qui sotto vedete proprio in compagnia dei quattro centurioni ma... gradi ancora da conquistare, con i suoi "soli" sessantotto gettoni di presenza!

Un poker di campioni in senso lato, al cui interno il solo Bird non è (ancora, glielo auguriamo) riuscito a tradurre nel titolo iridato la sua lunga militanza elettrica. Buemi il primo a centrare l'obiettivo, imponendosi nel 2015-2016 (Season 2) con Renault e.dams, seguito a ruota da Di Grassi (Audi Sport ABT) nel 2016-2017, subito prima della doppietta iridata di Vergne (Season 4 e Season 5) con DS Techeetah. È proprio quest'ultimo (oggi nel team DS Penske con il campione in carica Stoffel Vandoorne) il maggior "indiziato" di podio e dintorni a Diriyah. Molto più difficile il compito di Buemi (comunque buon sesto "di mestiere" in Messico) con Envision. Tutte da decifrare le chances di Bird: la sua Jaguar ha il potenziale che serve ma l'esperto inglese non sale più sul gradino più alto del podio da un anno e mezzo (gara-due di New York 2021, il suo primo anno con Jaguar) e nello scorso campionato è stato a guardare il compagno di squadra Mitch Evans lottare per il titolo, mentre lui non ha mai raggiunto il podio...