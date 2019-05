Otto E-Prix, otto vincitori: nel Principato la prova del nove

08/05/2019

Otto su otto. La novità ormai è consuetudine. L’equilibrio in Formula E è più forte di tutto, anche della pioggia. Frinjs conquista Parigi e balza in testa alla classifica mondiale. Il paradosso è che ora si va a caccia di certezze nel Principato dell’azzardo. Benvenuti a Montecarlo, è il momento per piazzare la vostra scommessa. Se si guarda al recente passato il 23 potrebbe essere la scelta vincente. Due edizioni del’’E-prix di Monaco due trionfi di Buemi, che tra l’altro in stagione non ha ancora tagliato per primo il traguardo e visto l’andazzo perché non puntare.



Intanto però a Parigi qualcosa è cambiato. La prima della seconda volta. L’alternanza si è interrotta per quanto riguarda Pole Man e Team vincenti. Rowaland dopo la Cina è scattato davanti a tutti anche in Francia mentre Virgin ha bissato il successo di Santiago. Nel cittadino per eccellenza ovviamente bisogna far attenzione ai muretti e agli specchietti perché la stagione dice che basta poco per rovinare tutto. Scommessa o prova del nove, chiamatela come vi pare, ciò che conta è il risultato finale.