Missione futuro: Maserati in Formula E fino al 2030

Il conto alla rovescia verso il via del Campionato del Mondo di Formula E 2024/2025 (Season 11), in programma sabato 7 dicembre a San Paolo del Brasile si avvicina al suo epilogo ma uno dei suoi principali protagonisti guarda già ben oltre: Maserati ha infatti annunciato il prolungamento del suo impegno nel Mondiale elettrico (iniziato nel 2022), prolungandolo di altri quattro anni: una decisione storica che garantisce la presenza sulla griglia delle monoposto equipaggiate dal powertrain Stellantis fino alla stagione sedici (2029/2030), quando a dare vita alla serie saranno le monoposto dell'era GEN4.Nell'imminente stagione intanto le Tip Folgore gestite in pista da MSG Racing sarà una formazione piloti inedita e nuova al cento per cento, formata dal belga Stoffel Vandoorne (ex DS Penske) e dall'inglese Jake Hughes (in arrivo da NEOM McLaren) che prendono il posto del tedesco Maximilian Guenther (che ha preso il posto di Vandoorne in DS) e del rookie indiano Jehan Daruvala che non ha attualmente un posto da titolare sullo schieramento di partenza.