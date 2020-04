Maxi Günther si conferma: vince anche ad Hong Kong

Maxi Günther è il pilota da battere in questa Formula E virtuale. Dopo aver vinto la test race sul tracciato di Montecarlo, il tedesco della Bmw i Andretti si è confermato anche ad Hong Kong nella prima gara del Mondiale Race at Home Challenge. Scattato dalla terza posizione ha preceduto Nyck Cassidy e Pascal Wehrlein. Quarto Robin Frijns, quinto posto per il poleman Vandoorne su Mercedes. Hanno partecipato quasi tutti i piloti ufficiale, unico assente Sam Bird che è stato sostituito da Cassidy.