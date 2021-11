Mahindra, ecco la nuova M7Electro per la stagione 8 di Formula E

FORMULA E

I piloti saranno Sims e Rowland mentre Heidfeld passa da collaudatore a consigliere speciale

Il rosso si sparge a macchia d'olio sulla livrea di Mahindra che, svelando la nuova M7Electro per la stagione 8 di Formula E, diventa quasi una "piccola Ferrari". ll look, spiega il costruttore indiano, riflette la nuova identità del marchio, impreziosito dal logo Born EV che sottolinea l'attenzione e l'impegno del marchio per la rivoluzione elettrica. "La Mahindra più elegante, sembra una forza di energia rossa e argento che sfreccia ad alta velocità" l'orgoglio di Asha Karga, Chief Customer & Brand Officer. Mahindra, svelata la vettura per la Stagione 8 di Formula E













Ultime gallery Vedi tutte

La M7Electro affronterà il suo ultimo anno di gare prima che le auto Gen3 sostituiscano l'attuale Gen2 dalla Stagione 9 in poi e cercherà di migliorare i risultati dell'anno scorso quando era arrivata una vittoria oltre a quattro podi e una pole position. I piloti saranno Alexander Sims (confermato) e Oliver Rowland (arrivato dalla Nissan) mentre Nick Heidfeld passa da collaudatore a consigliere speciale. Appuntamento per la prima volta in pista, nei test prestagionali di Formula E previsti dal 29 novembre al 2 dicembre al Ricardo Tormo di Valencia.