La Formula E torna a Marrakech: annunciata la gara per il 2 luglio

Fia e Formula E hanno annunciato che sarà Marrakech a ospitare il decimo round del Mondiale riservato alle monoposto elettriche. La gara è in programma per sabato 2 luglio sul tracciato cittadino del Circuit Automobile International Moulay El Hassan. L'inserimento della tappa marocchina conferma a 16 il numero delle gare in calendario, dopo il rinvio dell'evento canadese di Vancouver. Ma così tante gare nella storia del campionato.