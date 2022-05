Il team ABT Sportsline torna in Formula E dal 2023

UFFICIALE

La squadra tedesca, dopo un anno sabbatico, sarà di nuovo in pista con le monoposto di Gen3

Il team ABT Sportsline ha confermato il suo ritorno sulle piste del Mondiale di Formula E a partire dal 2023, in concomitanza con l'ingresso delle monoposto di Gen3 . La scuderia tedesca, che fino al 2021 aveva portato in gara il marchio Audi, sarà al via come squadra clienti dopo aver disputato le prime sette stagioni, raccogliendo qualcosa come 47 piazzamenti da podio a 1.380 punti sotto le sue insegne. A Monaco il riscatto di Vandoorne e della Mercedes























































Vedi anche Formula E La Formula E sbarca in Brasile: si corre a San Paolo nel 2023 Nel suo palmares spicca la prima vittoria di una gara di Formula E, nel 2014 a Pechino con Lucas di Grassi, poi campione nel 2017, quando iniziò la collaborazione con la casa dei Quattro Anelli. Nel 2018, poi, arrivò anche la corona per team. ABT ha già trovato l'accordo per la fornitura dei motori, anche se verrà annunciata solo più avanti, come pure la coppa di piloti. "Per quanto riguarda i nostri due piloti, abbiamo le idee molto chiare - ha detto il Ceo Thomas Biermaier. "Probabilmente saremo sfavoriti, a differenza dell'ultima volta come factory team. Ecco perché è ancora più importante avere piloti veloci e intelligenti nell'abitacolo, che si adattino bene a noi. I primi colloqui sono eccitanti e molto positivi, quindi sono sicuro che avremo presto la nostra squadra insieme".

"La Formula E ha sempre avuto un grande posto nei nostri cuori e non abbiamo mai fatto segreto del fatto che saremmo voluti tornare. Dopo il kick-off interno, stiamo ora parlando con i nostri partner attuali e potenziali. L'obiettivo è quello costruire una squadra forte, sia in pista, sia fuori", le parole di Hans-Juergen Abt, managing partner.