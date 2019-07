L'E-Prix di New York in diretta su Sportmediaset.it

12/07/2019

E' Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro lo spettacolare mondiale “Formula E”: il Campionato del mondo delle velocissime monoposto elettriche ideato dalla FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) potrà essere visto in diretta per le prossime tre stagioni, con un’opzione sulle successive tre, solo su Italia 1 e Mediaset Italia 2. Sabato 13 e domenica 14 luglio si torna in pista con l’ultimo E-Prix stagionale: due distinti round che si correranno tra le vie di Brooklyn a New York. Telecronaca di Ronny Mengo e Nicola Villani, con la consulenza tecnica di Fabiano Vandone. Inviata ai box Anna Capella e Irene Saderini. Le ultime due gare saranno decisive decreteranno il campione di questa quinta edizione.



Otto piloti ancora in corsa per il titolo con il francese Vergne primo in classifica con 130 punti, seguito da Di Grassi, fermo a quota 98. Per il pilota della DS Techeetah sarebbe il secondo trionfo consecutivo. Un campionato in bilico fino alla fine e che, anche dal punto di vista agonistico, ha compiuto il salto di qualità e ha cominciato a sollevare l’interesse di prestigiose case automobilistiche e di piloti di primo piano. Undici scuderie e ventidue piloti, in cui spicca un nome d’eccezione: Felipe Massa.