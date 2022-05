La Formula E sbarca in Brasile: si corre a San Paolo nel 2023

Da Monaco a San Paolo: sabato nel Principato la Formula E ha firmato un accordo con la città brasiliana per correre un E-Prix a partire dal 2023. Accordo di cinque anni con opzione per il rinnovo. San Paolo era già stata presente in un calendario provvisorio del 2017-2018, ma poi il progetto fu abbandonato per fare spazio a Punta del Este. "Siamo lieti che l'ABB FIA Formula E World Championship si dirigerà in Brasile per la prima volta in attesa dell'approvazione del FIA World Motor Sport Council a giugno", ha detto Alberto Longo, chief championship officer della Formula E.

ufficio-stampa