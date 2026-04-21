Il futuro è adesso: la nuova GEN4 presentata in pista al Paul Ricard
La nuova monoposto darà vita al campionato del mondo fin dalla prossima stagione
© Formula E Press Office
Formula E insieme alla Federazione Internazionale dell'Automobile ha presentato mercoledì 21 aprile la nuova GEN4 ad un pubblico selezionato sul circuito Paul Ricard nel sud della Francia, segnando l'inizio di una nuova era per il motorsport elettrico. Questa monoposto di nuova generazione sarà ulteriormente sviluppata e poi utilizzata da squadre e costruttori nella stagione 2026/27 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.
Capace di raggiungere velocità superiori a 335 km/h, 0-100 km/h in circa 1,8 secondi e 0-200 km/h in soli 4,4 secondi - 1,5 secondi più veloce della GEN3 Evo attualmente utilizzata nel Mondiale - la GEN4 offrirà il 50% di potenza in più in modalità gara rispetto GEN3 Evo. La vettura GEN4 sarà in media 10 secondi più veloce al giro rispetto alla GEN3 in modalità qualifica. In MODALITÀ ATTACCO, la GEN4 produce fino a 600kW di potenza, un aumento del 71% della potenza base rispetto alla GEN3Evo, offrendo prestazioni che spingono i limiti delle corse elettriche. La GEN4 è l'unica auto da corsa monoposto con trazione integrale permanente.
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La dimostrazione in pista ha sottolineato il ritmo della GEN4 in condizioni reali, con giri di sorpasso sui suoi predecessori GEN1, GEN2 e GEN3 che hanno evidenziato il grande passo avanti in termini di innovazione e prestazione pura. Con l'inizio delle gare dalla stagione 2026/27 più avanti quest'anno, GEN4 promette di offrire il tempo sul giro più veloce mai visto da una Formula E - almeno cinque secondi al giro sui circuiti cittadini - rispetto all'ultima generazione, la GEN3 Evo.
Essendo l'unico Campionato Mondiale FIA completamente elettrico, GEN4 rappresenta sia il vertice dell'innovazione nel motorsport sia un banco di prova per la mobilità futura. È anche centrale nella filosofia race-to-road della serie, con una ricarica da 600kW e lo sviluppo di motori ad alta efficienza che alimentano la tecnologia EV di nuova generazione.
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Oltre alle prestazioni assolute, la sostenibilità rimane un pilastro centrale dell'innovazione per la GEN4, che sarà la prima auto da corsa al mondo riciclabile al 100%, con almeno il 20% di materiali riciclati su componenti chiave. I suoi pneumatici sono realizzati al 65% di materiali naturali e riciclati, inclusa la gomma naturale certificata per il 30%, e la batteria non contiene minerali di terre rare. A un livello più ampio, la Formula E rimane il primo sport globale certificato secondo il BSI Net Zero Pathway Standard e la prima serie motoristica al mondo a ottenere la certificazione B Corp.
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Jeff Dodds (CEO Formula E)
"GEN4 non è solo un'auto, è una dichiarazione audace della nostra ambizione. Vedere cosa può fare in pista per la prima volta è una vera pietra miliare per la Formula E: ora stiamo offrendo livelli di prestazioni che si pensavano impossibili per i veicoli elettrici solo cinque anni fa. L'aumento delle prestazioni è subito evidente, dalla velocità e potenza al modo in cui si mantiene in pista, e c'è stato un vero entusiasmo tra tutti coloro che hanno assistito al montaggio. Questo è un momento estremamente emozionante per il Championship mentre ci avviciniamo alla prossima stagione 2026/27, e un chiaro segnale di dove stiamo andando. Questo è solo l'inizio, poiché il suo perfezionamento è ora nelle mani dei nostri costruttori - Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars e Mahindra - per spingere lo sviluppo a limiti ancora più alti di prestazioni in vista del suo debutto nelle corse più tardi quest'anno. GEN4 non è solo un'evoluzione, è un cambiamento radicale nell'innovazione e nelle prestazioni che ridefinirà il motorsport per gli anni a venire."
Mohammed Ben Sulayem (Presidente FIA Federazione Internazionale dell'Automobile)
"La nuova vettura GEN4 Formula E rappresenta un passo avanti significativo per le corse elettriche, stabilendo un nuovo standard globale per prestazioni, innovazione e sostenibilità. Non è semplicemente un'auto veloce, è una dichiarazione d'intenti sul futuro di questa tecnologia. Sono orgoglioso che la FIA e i suoi partner nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E stiano guidando questa visione. La collaborazione è stata centrale nello sviluppo di questa vettura, e continuerà a essere al centro di una nuova era per il campionato definita da prestazioni maggiori, rilevanza stradale ed entusiasmo. Stiamo ridefiniendo ciò che è possibile insieme ad alcuni dei più grandi produttori automobilistici al mondo utilizzando il laboratorio del motorsport."
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La GEN4 introdurrà anche caratteristiche di sicurezza migliorate, tra cui un abitacolo più largo con più spazio per le mani e servosterzo per aiutare a mitigare i carichi di sterzata durante gli impatti, intensificando al contempo la sfida del pilota al massimo livello del motorsport. È stata inoltre progettata con una migliore regolabilità nella posizione di guida, contribuendo a livellare il campo di gioco e a progettare lo sport per garantire l'inclusività ai massimi livelli.
Andando oltre gli aspetti sportivi, GEN4 rafforza la posizione della Formula E come piattaforma aculturale, unendo prestazioni d'élite con innovazione, sostenibilità e una crescente rilevanza nella moda, nei videogiochi e nella musica.
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La dimostrazione di Le Castellet ha visto la partecipazione di tutte le squadre e i costruttori di Formula E tra i quali Porsche, Jaguar, Nissan, Mahindra, Lola Cars e Stellantis, quest'ultima rappresentata da Opel mentre si prepara a entrare in griglia per la stagione 2026/27. La conclusione: GEN4 non è solo più veloce, ma rappresenta un salto attraverso le generazioni, mostrando quanto le corse elettriche siano progredite in appena dodici stagioni dalla nascita della Formula E e una dichiarazione della direzione che sta andando il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.
Per i fans, la GEN4 sblocca un nuovo livello di spettacolo: sfide ancora più ravvicinate, velocità più alte e un'azione in pista più drammatica che mai, consolidando ulteriormente la posizione della Formula E all'avanguardia nell'innovazione e nelle prestazioni nello sport globale.