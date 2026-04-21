Il futuro è adesso: la nuova GEN4 presentata in pista al Paul Ricard

"GEN4 non è solo un'auto, è una dichiarazione audace della nostra ambizione. Vedere cosa può fare in pista per la prima volta è una vera pietra miliare per la Formula E: ora stiamo offrendo livelli di prestazioni che si pensavano impossibili per i veicoli elettrici solo cinque anni fa. L'aumento delle prestazioni è subito evidente, dalla velocità e potenza al modo in cui si mantiene in pista, e c'è stato un vero entusiasmo tra tutti coloro che hanno assistito al montaggio. Questo è un momento estremamente emozionante per il Championship mentre ci avviciniamo alla prossima stagione 2026/27, e un chiaro segnale di dove stiamo andando. Questo è solo l'inizio, poiché il suo perfezionamento è ora nelle mani dei nostri costruttori - Porsche, Jaguar, Stellantis, Nissan, Lola Cars e Mahindra - per spingere lo sviluppo a limiti ancora più alti di prestazioni in vista del suo debutto nelle corse più tardi quest'anno. GEN4 non è solo un'evoluzione, è un cambiamento radicale nell'innovazione e nelle prestazioni che ridefinirà il motorsport per gli anni a venire."