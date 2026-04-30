Sophia Flörsch è la nuova tester e development driver di Opel in Formula E

La prima a pilotare in pista il prototipo Opel di Formula E, la GSE 27FE GEN4 è stata la collaudatrice e sviluppatrice Sophia Flörsch. La venticinquenne tedesca ha completato i primi chilometri a Le Castellet. La pilota con base a Monaco sarà coinvolta nello sviluppo fin dall'inizio, dalle sessioni al simulatore ai prossimi test drive con la diverse generazioni di vetture di Formula E. "Dopo i primi test nel simulatore, guidare qui per la prima volta con la vettura da corsa Formula E GEN4 di Opel è un momento indescrivibile. La coppia è brutale, questa performance è completamente nuova per me, sembra di guidare il futuro del motorsport, e sono pronta a spingere fino ai limiti," ha commentato Sophia Flörsch.