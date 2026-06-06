Leao perde la testa in amichevole: mani al collo e sberla a un avversario, espulso

Che sia un momento delicato per Rafa Leao lo si è capito da tempo, ma la sua stagione negativa sta proseguendo anche in nazionale. L'attaccante del Milan, forse ancora per poco, ha infatti perso la testa nel match amichevole giocato dal suo Portogallo contro il Cile a Lisbona. Leao si è fatto espellere nel finale del primo tempo dopo uno scontro con il difensore sudamericano Roman. Il rossonero era intervenuto per difendere Cancelo, che era rimasto nel mezzo di un duro faccia a faccia con lo stesso Roman e Faundez.