Nuovi colori Cupra Kiro presenta una livrea speciale per l’E-Prix di Monaco

Il team americano correrà nel Principato con una veste speciale ispirata al nuovo film "Master of Universe". Una monoposto dal look esclusivo ispirato all’universo di He-Man, in vista dell’uscita mondiale del nuovo adattamento cinematografico prevista per il 5 giugno 2026. L’iniziativa conferma il crescente legame tra Formula E, intrattenimento e cultura pop, con Monaco che ancora una volta si prepara a diventare un palcoscenico globale non soltanto per il motorsport, ma anche per grandi operazioni di comunicazione e spettacolo.

di Redazione