Amichevoli: vincono Germania, Belgio, Inghilterra e Portogallo

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Avvicinamento ai Mondiali perfetto per la Germania, che fa due su due. Dopo aver regolato la Finlandia, Kimmich e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti con la rete di Sané: Pulisic, in campo fino al 62', sfiora il gol. Vittoria anche per il Portogallo, che regola 2-1 il Cile, ma è caso-Leao: rissa e pugno a Roman, il milanista viene espulso. Assist di Lukaku nel 5-0 del Belgio sulla Tunisia, Kane firma la vittoria inglese (1-0) sulla Nuova Zelanda.
USA-GERMANIA 1-2
Dopo aver sconfitto 4-0 la Finlandia, la Germania concede il bis in un test decisamente più probante. Musiala e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti, padroni di casa e paese ospitante del Mondiale. Nagelsmann schiera Havertz come riferimento offensivo e la sua scelta viene ripagata, visto che il giocatore offensivo dell'Arsenal la sblocca dopo due minuti sulla punizione di Kimmich. I ritmi rallentano e la Germania amministra le energie, viste le temperature elevate, ma si fa raggiungere. Merito del sinistro di Antonee Robinson, che fulmina Baumann sugli sviluppi di un corner e sancisce l'1-1 al 37'. Pulisic sfiora il vantaggio statunitense nella ripresa, ma è la Germania a decollare col passare dei minuti e spuntarla. Merito di Leroy Sané, che beffa Freese con una gran botta dalla distanza per il definitivo 2-1 al 57'. I cambi risvegliano gli States nell'ultimo quarto d'ora ma Baumann, preferito a Neuer, è sveglio e lucido: doppio intervento decisivo su Scally e Aaronson. Vince dunque la Germania, nell'ultimo test pre-Mondiali per entrambe. Gli Usa debutteranno il 13 giugno contro il Paraguay, i tedeschi il giorno dopo sfidando Curaçao.
BELGIO-TUNISIA 5-0
Sette gol fatti e nessuno subito, due vittorie su due nell'avvicinamento al torneo e una striscia di imbattibilità che arriva a tredici sfide. Il Belgio di Rudi Garcia si avvicina ai Mondiali con grande fiducia e, nell'ultima amichevole, travolge la Tunisia con un roboante 5-0. I Diavoli Rossi, che schierano De Ketelaere falso nueve con un terzetto di star alle sue spalle (Trossard, De Bruyne, Doku), dominano sin dal via e la sbloccano al 28' con l'esterno dell'Arsenal: Trossard deve solo insaccare sull'illuminante assist di Doku, Mvp della sfida per distacco. De Bruyne sfiora il bis e trova la risposta di Chamakh, mentre Mechele si divora il raddoppio prima del fischio finale. Inevitabile comunque il bis, che arriva al 53' e porta la firma di Charles De Ketelaere, che svetta sul cross di Tielemans e sigla il 2-0: quarto gol per lui, nelle ultime cinque in Nazionale. Vana la risposta della Tunisia con Achouri (palo), visto che al 62' i nordafricani rimanevano in dieci per la doppia ammonizione a Gharbi, uscendo definitivamente dal match. Gioco facile dunque per il Belgio, nuovamente a segno con De Bruyne (65') sul secondo assist di Doku, prima di chiudere i giochi: dopo la girandola dei cambi ecco il poker di Lukebakio (85') e il quinto gol di Raskin (87'). Vittoria dunque per 5-0 dei Diavoli Rossi, che ora voleranno negli States per debuttare contro l'Egitto (15 giugno). Mezz'ora in campo per Lukaku, autore dell'assist del 4-0, mentre è rimasto in panchina il milanista De Winter.
PORTOGALLO-CILE 2-1
Debutto in amichevole positivo, ma non scintillante per il Portogallo. I lusitani non vanno infatti oltre il 2-1 contro il Cile (non qualificato ai Mondiali), con un primo tempo sottotono e una nota negativa per Rafa Leao, espulso per uno sciocco fallo di reazione. Roberto Martinez scommette proprio sul milanista e su Conceiçao, che giocano ai lati di Cristiano Ronaldo, ma il Portogallo non sfonda. Ruben Dias saggia i riflessi di Vigouroux, Leao scheggia il palo e CR7 si vede annullare il possibile vantaggio, poi ecco l'episodio che lascia entrambe le squadre in dieci. Siamo nel recupero del primo tempo, quando l'esterno del Milan e il difensore cileno Roman danno vita a un pessimo spettacolo: spintoni, mani al collo e insulti reciproci, con Leao che perde la testa e rifila un cazzotto all'avversario. Espulsione per entrambi e si riparte in dieci contro dieci, col Portogallo che effettua un mini-turnover. Dentro tra gli altri Joao Neves e Gonçalo Guedes, che la sblocca al 59' con un gran tiro dal limite dell'area. Il Cile, con Loyola titolare, non reagisce e rischia di subire il bis da Dalot, per poi incassarlo al 75' col tiro ben orientato di Bruno Fernandes. Da qui in poi il Portogallo alza il piede dall'acceleratore, visto che tornerà ancora in campo tra quattro giorni, e la Roja accorcia con Cepeda (92'). Finisce dunque 2-1 per i lusitani, col caso-Leao: il milanista, dopo la follia odierna, rischia di perdere la fiducia del ct e la titolarità.
INGHILTERRA-NUOVA ZELANDA 1-0
Vittoria di misura, invece, per un'Inghilterra ancora in fase di rodaggio. I Tre Leoni, che debutteranno nei Mondiali il 17 luglio, non vanno oltre l'1-0 contro la Nuova Zelanda del fenomeno-social Liam Payne. Domina la selezione britannica, che schiera tutto il suo potenziale offensivo: Watkins e Kane in tandem, con Rashford e Rogers esterni. Pickford deve salvare il risultato sull'incursione sporadica di Garbett, poi attaccano solo gli inglesi, con Crocombe decisivo su Kane e la chance per Rashford. I ritmi non sono elevatissimi e il gol arriva solo nel recupero: Kane spizza di testa sul cross di Spence ed è 1-0 al 47'pt. Nella ripresa Tuchel cambia tutti e l'Inghilterra insegue il bis, con Bellingham e Toney molto vicini alla rete. La Nuova Zelanda però si chiude con esito ed evita un'altra goleada, dopo il ko disarmante contro Haiti. L'Inghilterra, dunque, vince "solo" 1-0 mostrando ancora qualche automatismo da affinare e una condizione non brillante.
ROMANIA-GALLES 2-1
Nell'amichevole decisamente meno blasonata di giornata, visto che entrambe le squadre hanno mancato i Mondiali perdendo nei playoff di fine marzo, la Romania sconfigge 2-1 il Galles. Non c'è nessun "italiano" titolare nelle due nazionali, con l'ex genoano Stanciu che agisce da migliore in campo per una settantina di minuti in un match molto bloccato. La ruggine delle due squadre si scioglie solo nella ripresa, quando la Romania la sblocca col neoentrato Florinel Coman (50'), ma non riesce a chiuderla. Un altro subentrante, Brooks, pareggia per il Galles due minuti dopo il suo ingresso in campo (63'). Il match sembra avviarsi verso un pareggio che accontenterebbe entrambe le squadre, ma si riaccende nuovamente nel finale di gara e dopo la girandola dei cambi. La spunta la Romania, con Rus a insaccare il 2-1 sull'assist di Matei (80').