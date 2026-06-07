Amichevoli: vincono Germania, Belgio, Inghilterra e Portogallo

USA-GERMANIA 1-2

Dopo aver sconfitto 4-0 la Finlandia, la Germania concede il bis in un test decisamente più probante. Musiala e compagni sconfiggono 2-1 gli Stati Uniti, padroni di casa e paese ospitante del Mondiale. Nagelsmann schiera Havertz come riferimento offensivo e la sua scelta viene ripagata, visto che il giocatore offensivo dell'Arsenal la sblocca dopo due minuti sulla punizione di Kimmich. I ritmi rallentano e la Germania amministra le energie, viste le temperature elevate, ma si fa raggiungere. Merito del sinistro di Antonee Robinson, che fulmina Baumann sugli sviluppi di un corner e sancisce l'1-1 al 37'. Pulisic sfiora il vantaggio statunitense nella ripresa, ma è la Germania a decollare col passare dei minuti e spuntarla. Merito di Leroy Sané, che beffa Freese con una gran botta dalla distanza per il definitivo 2-1 al 57'. I cambi risvegliano gli States nell'ultimo quarto d'ora ma Baumann, preferito a Neuer, è sveglio e lucido: doppio intervento decisivo su Scally e Aaronson. Vince dunque la Germania, nell'ultimo test pre-Mondiali per entrambe. Gli Usa debutteranno il 13 giugno contro il Paraguay, i tedeschi il giorno dopo sfidando Curaçao.



BELGIO-TUNISIA 5-0

Sette gol fatti e nessuno subito, due vittorie su due nell'avvicinamento al torneo e una striscia di imbattibilità che arriva a tredici sfide. Il Belgio di Rudi Garcia si avvicina ai Mondiali con grande fiducia e, nell'ultima amichevole, travolge la Tunisia con un roboante 5-0. I Diavoli Rossi, che schierano De Ketelaere falso nueve con un terzetto di star alle sue spalle (Trossard, De Bruyne, Doku), dominano sin dal via e la sbloccano al 28' con l'esterno dell'Arsenal: Trossard deve solo insaccare sull'illuminante assist di Doku, Mvp della sfida per distacco. De Bruyne sfiora il bis e trova la risposta di Chamakh, mentre Mechele si divora il raddoppio prima del fischio finale. Inevitabile comunque il bis, che arriva al 53' e porta la firma di Charles De Ketelaere, che svetta sul cross di Tielemans e sigla il 2-0: quarto gol per lui, nelle ultime cinque in Nazionale. Vana la risposta della Tunisia con Achouri (palo), visto che al 62' i nordafricani rimanevano in dieci per la doppia ammonizione a Gharbi, uscendo definitivamente dal match. Gioco facile dunque per il Belgio, nuovamente a segno con De Bruyne (65') sul secondo assist di Doku, prima di chiudere i giochi: dopo la girandola dei cambi ecco il poker di Lukebakio (85') e il quinto gol di Raskin (87'). Vittoria dunque per 5-0 dei Diavoli Rossi, che ora voleranno negli States per debuttare contro l'Egitto (15 giugno). Mezz'ora in campo per Lukaku, autore dell'assist del 4-0, mentre è rimasto in panchina il milanista De Winter.



PORTOGALLO-CILE 2-1

Debutto in amichevole positivo, ma non scintillante per il Portogallo. I lusitani non vanno infatti oltre il 2-1 contro il Cile (non qualificato ai Mondiali), con un primo tempo sottotono e una nota negativa per Rafa Leao, espulso per uno sciocco fallo di reazione. Roberto Martinez scommette proprio sul milanista e su Conceiçao, che giocano ai lati di Cristiano Ronaldo, ma il Portogallo non sfonda. Ruben Dias saggia i riflessi di Vigouroux, Leao scheggia il palo e CR7 si vede annullare il possibile vantaggio, poi ecco l'episodio che lascia entrambe le squadre in dieci. Siamo nel recupero del primo tempo, quando l'esterno del Milan e il difensore cileno Roman danno vita a un pessimo spettacolo: spintoni, mani al collo e insulti reciproci, con Leao che perde la testa e rifila un cazzotto all'avversario. Espulsione per entrambi e si riparte in dieci contro dieci, col Portogallo che effettua un mini-turnover. Dentro tra gli altri Joao Neves e Gonçalo Guedes, che la sblocca al 59' con un gran tiro dal limite dell'area. Il Cile, con Loyola titolare, non reagisce e rischia di subire il bis da Dalot, per poi incassarlo al 75' col tiro ben orientato di Bruno Fernandes. Da qui in poi il Portogallo alza il piede dall'acceleratore, visto che tornerà ancora in campo tra quattro giorni, e la Roja accorcia con Cepeda (92'). Finisce dunque 2-1 per i lusitani, col caso-Leao: il milanista, dopo la follia odierna, rischia di perdere la fiducia del ct e la titolarità.