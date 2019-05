Formula E, Vergne in Superpole a Monaco

11/05/2019 di ALBERTO GASPARRI

Rowland è stato arretrato per via dello scontro con Sims nella precedente gara di Parigi. Per quanto riguarda gli altri big della classifica, saranno costretti a una corsa in rimonta Da Costa, il capoclassifica e vincitore in Francia, Frijns, Di Grassi, D'Ambrosio e Lotterer, fuori dalle prime quattro file e costretti alla rimonta. Tutti i 22 piloti, però sono racchiusi in meno di 1", segno che allo spegnersi del semaforo ci sarà da divertirsi.



Per sapere se ci sarà ancora un nuovo vincitore, sintonizzatevi su Italia 1 a partire dalla 14.20 per un ampio avvicinamento alla gara monegasca delle 16.30.