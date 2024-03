Formula E, Günther dopo il trionfo a Tokyo: "Un weekend incredibile"

E-PRIX TOKYO

Il tedesco della Maserati: "Giocato di strategia, è stata una vittoria speciale"

Grandi sorrisi per Maxi Günther dopo il trionfo nell'E-Prix di Tokyo, il suo primo in stagione in Formula E: "È stato un weekend incredibile - le parole del pilota della Maserati -. Siamo arrivati in top 3 in tutte le sessioni e questa è stata veramente una vittoria speciale. C'è stato un grande lavoro da parte di tutta la squadra, andavamo forte già da qualche settimana e San Paolo abbiamo fatto una grande rimonta, siamo molto orgogliosi. Finale? Ho risparmiato molta energia e ho fatto tutto ciò che dovevo fare, è stato un finale molto tirato, abbiamo vinto di strategia".

ROWLAND: "UN PO' DELUSO, PARTENDO DALLA POLE..."

Non pienamente soddisfatto Oliver Rowland, che ha portato la Nissan padrona di casa in seconda piazza dopo essere partito dalla pole: "Va bene così, ma partendo dalla pole dispiace un po’ - le parole del britannico -. È stata dura soprattutto dopo la Safety Car, sono rimasto dietro e la strategia non ha funzionato al top. Siamo molto felici di ciò a cui hanno assistito i tifosi giapponesi, sono un po’ deluso per il secondo posto, ma la macchina era fantastica ed è il terzo podio di fila per noi".

DENNIS: "SODDISFATTO DEL TERZO POSTO"

Felice invece Jake Dennis, tornato sul podio dopo due gare non brillantissime: "Grande rispetto per i ragazzi davanti, hanno fatto una grande gara - le parole del pilota Andretti campione del Mondo in carica -. Io sono rimasto un po’ bloccato in mezzo al gruppo, ho avuto diversi contatti e a un certo punto ho pensato al massimo a un settimo posto. Forse potevo fare qualcosa in più nel finale, ma l’importante era portare a casa dei punti. Ho anche rischiato di finire a muro, non posso lamentarmi. Forse sono più saggio rispetto all’anno scorso, ma oggi c’erano due macchine più veloci di noi, ora dobbiamo pensare a mettere insieme tutti i pezzi".