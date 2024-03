Formula E San Paolo, qualifiche: Wehrlein in pole su Vandoorne, Cassidy parte lontano

E-PRIX SAN PAOLO

Il tedesco della Porsche la spunta per soli due millesimi sul belga della DS, il leader del Mondiale scatterà 9°

Formula E, show elettrico tra le strade di San Paolo



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sarà Pascal Wehrlein a partire in pole position nell'E-Prix di San Paolo, quarto appuntamento del Mondiale di Formula E 2023/24. Il tedesco del team Porsche, alla seconda pole stagionale dopo quella della gara inaugurale in Messico, ha chiuso il duello finale in 1'12''789 spuntandola per appena due millesimi sulla DS di Stoffel Vandoorne, che partirà al suo fianco. Sarà una gara tutta in salita, invece, per il leder della classifica iridata Nick Cassidy: il neozelandese della Jaguar è stato eliminato nel primo round, non ha preso parte ai duelli e scatterà dalla nona casella.

Un weekend subito all'insegna delle emozioni quello brasiliano, che ha dato vita alla qualifica con il secondo margine più ridotto nella storia della competizione (imbattibile il millesimo di vantaggio con cui Di Grassi conquistò la pole a Berlino nel 2017). Per Wehrlein sono arrivati anche 3 punti extra, che gli permettono di salire a 41 in classifica e rosicchiare qualcosa su Cassidy (che è a quota 57).

In seconda fila scatteranno l'altra DS di Vergne (3°) e l'altra Jaguar di Evans (4°), che non era riuscito ad accedere alle semifinali, ma che grazie al miglior tempo ottenuto nei quarti ha scalato una posizione beneficiando della maxi penalità inflitta alla Maserati di Gunther, che invece partirà ultimo dopo aver dovuto sostituire il cambio.

In terza fila la McLaren di Bird e la Mahindra di Mortara, in quarta l'Abt di Muller (che non ha potuto sfidare Vergne nel suo quarto di finale dopo aver toccato pesantemente il muro nel primo round) e l'altra Porsche di Da Costa. In quinta, insieme a Cassidy, ci sarà invece il campione in carica Jake Dennis, anche lui fuori nei round eliminatori con la sua Andretti.

Qualifica complicata anche per gli idoli di casa Di Grassi (Abt) e Sette Camara (Ert), che scatteranno rispettivamente dalla 15esima e 19esima casella.