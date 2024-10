Formula E, svelato il calendario definitivo per la stagione 11

"Siamo entusiasti di svelare il calendario di 16 gare di Formula E per la Stagione 11, che è stato annunciato all'inizio di quest'anno. Attraverso i 10 eventi gareggeremo sia in appuntamenti da che da tempo sono presenti in Formula E, con aggiornamenti ai double header in alcune località, e alcune fantastiche nuove sedi in mercati chiave. Con l'arrivo della nuova tecnologia Gen3 Evo che mette i nostri piloti al volante delle auto più veloci che hanno mai corso in Formula E, non vediamo l'ora di iniziare la stagione e non potremmo essere più entusiasti del potenziale che il campionato ha di emozionare e attrarre nuovi fan. Il lavoro è già in corso per costruire e mantenere il coinvolgimento con i fan per tutta la stagione, con ulteriori dettagli che saranno annunciati nei prossimi mesi", ha detto un portavoce della Fia.