Formula E, Diriayh E-Prix: vince Sims, doppietta BMW

DIRIYAH E-PRIX

di

DANIELE PEZZINI

Alexander Sims ha vinto il secondo E-Prix di Diriyah e conquistato il suo primo successo in carriera in Formula E. Il britannico ha dominato la gara dalla pole, mentre il 2° posto di Guenther ha regalato la doppietta al team BMW i Andretti. Sul terzo gradino del podio Di Grassi con l'Audi, mentre è stata un'altra giornata nera per DS Techeetah, con Vergne e Da Costa entrambi fuori dalla zona punti. Bel 5° posto per Mortara con la Venturi. Sims tiene tutti a bada nel caos Getty Images

Il britannico parte dalla pole e domina una pazza Gara 2 a Diriyah







Incidenti, Safety Car, penalità e colpi di scena a non finire: non è mancato nulla nel secondo round dell'E-Prix di Diriyah. Tutto, però, è passato quasi inosservato alla vista di Sims, che è scattato dalla pole e ha fatto il ritmo per tutta la gara, dimostrandosi inattaccabile per chiunque e regalandosi la prima vittoria da pilota 100% elettrico. Bravo a sfruttare gli incidenti e l'attack mode nei momenti giusti il compagno di squadra Maxi Guenther, al primo podio nel mondiale dopo l'anno di rodaggio con la Dragon. Si è dovuto accontentare del terzo posto invece Di Grassi, che ha provato fino all'ultimo a mettere pressione al tedesco, senza però riuscire ad attaccare la sua posizione.

Ai piedi del podio ha chiuso un ottimo Stoffel Vandoorne con la Mercedes, seguito dalla Venturi di Edo Mortara. L'altro lato della medaglia, per il team monegasco, è stato il risultato di Felipe Massa, che dopo una bella rimonta è stato prima penalizzato per una falsa partenza dopo la Safety Car e poi per velocità eccessiva in pit lane: l'ex Ferrari ha chiuso 20°. Penalità simile, legata alla ripartenza da Safety Car, per la Porsche di André Lotterer, 16°.

Altra giornata disastrosa per il team DS Techeetah: la gara del campione del mondo in carica Vergne è stata compromessa in partenza dalla sostituzione della batteria sulla sua DS Techeetah: 20 posizioni di penalità in griglia, più 10 secondi di stop&go e 11° posto finale. Da Costa, invece, si è beccato un drive through per aver tamponato la Nissan di Buemi e ha chiuso in tredicesima posizione.

Sabato da incubo anche per il vincitore di Gara 1, Sam Bird: il britannico è stato costretto al ritiro dopo un doppio contatto, prima con Evans e poi con Wehrlein, che ha fatto finire nelle barriere la corsa della sua Envision Virgin. Stesso destino, per altro, per il compagno di team Frijns, che però ha fatto tutto da solo, andando a sbattere a circa un quarto d'ora dalla fine.

Dopo l'abbuffata di Riad, la Formula E si prende una pausa e ritorna il 18 gennaio al circuito di Parque O'Higgins di Santiago del Cile.