Formula E Roma, Giovinazzi: "Ho i brividi, voglio regalare emozioni ai tifosi"

Antonio Giovinazzi non vede l'ora di correre all'Eur: "Sarà una bella sensazione, mi vengono i brividi, sarà sicuramente un'esperienza unica correre per le strade di Roma". Il pilota della Dragon spera nell'aria di casa per conquistare i primi punti in Formula E: "Le mie prime gare sono state molto importanti per imparare. Col passare del tempo le mie prestazioni stanno migliorando e sono sulla buona strada per accrescere la mia esperienza".