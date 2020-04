Formula E Race at Home pronta a partire: diretta su SportMediaset.it

IN STREAMING

Come tutto lo sport mondiale, anche i bolidi 100% elettrici sono costretti ai box, ma la Formula E non si ferma. Da sabato parte infatti Race at Home, il campionato virtuale in 9 tappe che verrà trasmesso in streaming su SportMediaset.it. Tra i protagonisti anche diversi big del campionato, come Da Costa, Vandoorne e Gunther, e la pilota transgender Charlie Christina Martin, star della Ginetta GT Challenge e punto di riferimento della comunità LGBT nel mondo dei motori. Il torneo avrà uno scopo benefico e contribuirà alla raccolta fondi a favore dell'Unicef.

La Martin, oltre al campionato GT britannico, ha corso anche la Michelin Le Mans Cup nel 2019, con una LMP3 al circuito del Paul Ricard. A marzo 2020 ha annunciato che prenderà parte al campionato VLN tedesco e ora è pronta per la sfida al simulatore, con la speranza un giorno di poter salire a bordo di una Formula E anche in pista. Il vincitore della Race at Home nella categoria, infatti, avrà la possibilità di effettuare un test in uno dei prossimi weekend di gara, quando il campionato ripartirà.

La sfida si terrà sul celebre simulatore rFactor2 e vedrà due competizioni parallele: da un lato quella riservata ai campioni della Formula E reale, dall'altra quella per i gamer professionisti e per alcuni ospiti d'eccezione, come appunto la Martin. Il via sabato 18, con una gara che sarà una sorta di prova generale, senza assegnazione di punti. Tutto sarà trasmesso in diretta streaming su SportMediaset.it a partire dalle 16.40.

Vedi anche Formula E Race at Home: il campionato virtuale della Formula E su Sportmediaset.it