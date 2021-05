Formula E, Porsche sogna la prima vittoria a Montecarlo con Wehrlein e Lotterer

Inizio di stagione in chiaroscuro per Porsche che sin qui ha messo insieme due podi ma anche diversi "zero" nella casella punti conquistati, a Montecarlo il team tedesco spera di trovare la prima vittoria in Formula E. Entrambi i piloti hanno ambizioni: Wehrlein viene dal negativo weekend di Valencia ma ha già corso in F1 sul tracciato monegasco mentre Lotterer è carico per il secondo posto in Gara-2.

Getty Images