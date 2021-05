Formula E, l'E-Prix di Monaco in diretta su Italia 1

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di «Formula E». Sabato 8 maggio, su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it, dalle ore 16.00 si torna in pista con l’ePrix di Monaco. La telecronaca dell’ePrix è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. Inviati Ronny Mengo, la pilota Vicky Piria e Christine Giampaoli Zonca. Dai box, come al solito, Anna Capella. Per la prima volta la gara sarà disputata sfruttando lo stesso layout già usato dalla Formula 1, grazie all’aumento delle prestazioni e all’autonomia delle monoposto elettriche.