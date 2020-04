Formula E, su Sportmediaset.it la seconda gara virtuale

DOMANI IN STREAMING ALLE 16:30

Domani pomeriggio, diretta streaming su Sportmediaset.it dalle 16.30, torna la Race at Home Challenge, il campionato di Formula E "virtuale". Dopo la prova generale di settimana scorsa, nel secondo dei nove appuntamenti stagionali virtuali (in attesa che riprenda il campionato in pista) sono in palio i primi punti per la classifica. In programma come sempre due gare parallele: nella prima simracer professionisti e ospiti d'eccezione, nella seconda piloti come Da Costa, Vergne, Vandoorne, Di Grassi, Lotterer, Abt o Günther (trionfatore a Monte Carlo), pronti a sfidarsi al simulatore per la classifica finale ma soprattutto per finalità benefiche. Race at Home Challenge: gli highlights

Questa volta si correrà sul tracciato di Hong Kong e la cantante Rita Ora sarà ospite speciale dell'evento, come ambasciatrice inglese di Unicef.

Il favorito è Maximilian Guenther, pilota della BMW i Andretti Motorsport, che lo scorso fine settimana ha dominato la gara test pre-campionato. “Spero che sia divertente per i fan godersi di nuovo lo sport in diretta. Inoltre, questo campionato è dedicato a una giusta causa e sta a noi fare una buona gara. Questa iniziativa rappresenta un modo per non fermare il nostro spirito competitivo, soprattutto in un momento in cui tutto è estremamente incerto. Infine, la ABB Race at Home Challenge ci permette di tenerci in allenamento a un livello altissimo", ha detto il tedesco.