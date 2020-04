Formula E, Maxi Günther si aggiudica il primo round della Race at Home Challenge

È Maxi Gunther (BMW i Andretti) il primo vincitore della Race at Home Challenge, la sfida al simulatore organizzata dalla Formula E per supportare l'Unicef durante la pandemia di Covid-19. Il tedesco ha trionfato nella test race di Monte Carlo (che non assegnava punti), battendo di pochissimo Stoffel Vandoorne (Mercedes), con André Lotterer (Porsche) a completare il podio virtuale. La prima gara test, riservata ai gamer e ad altri ospiti d'eccezione, è stata vinta da Graham Carroll, simracer professionista che difende i colori della scuderia Red Bull, ma che per l’occasione ha corso con la monoposto elettrica del team Envision Virgin.