Formula E, le qualifiche dell'E-Prix di Londra: Evans in pole, crollo di Cassidy

E-PRIX LONDRA

Il neozelandese accorcia a -9 dal connazionale e compagnio di team in Jaguar, che scatterà solo 17°

© Getty Images Sarà Mitch Evans a partire in pole position nel primo E-Prix di Londra (diretta dalle 18 sul canale 20 e su Sportmediase.it), penultimo appuntamento del Mondiale di Formula E 2024. Il neozelandese della Jaguar ha battuto la Envision di Seb Buemi nella sfida finale delle qualifiche, girando in 1'10''622 ma soprattutto conquistando 3 punti che gli permettono di accorciare a -9 sul connazionale e compagno di team Nick Cassidy, che resta leader del campionato, ma che dovrà inseguire addirittura dalla 17esima posizione dopo aver mancato l'accesso ai duelli nel Gruppo A.

Dopo il disastroso doppio appuntamento di Portland, per Cassidy parte dunque col piede sbagliato anche il weekend londinese, quello che chiuderà i giochi e assegnerà il titolo della stagione 10 della Formula E. Il leader della classifica iridata è incappato in una qualifica davvero da dimenticare, chiudendo al terzultimo posto il suo gruppo di qualificazione e mancando, non di poco, l'accesso ai duelli.

Ad approfittarne, senza troppe remore, è stato naturalmente Evans, ma anche Pascal Wehrlein, che è arrivato fino alla semifinale e che partirà dalla terza casella in griglia con la sua Porsche, accanto all'Andretti di Nato. Anche per il tedesco, ora terzo in classifica a - 12 da Cassidy e a - 3 da Evans, ci sarà la ghiotta opportunità di rosicchiare punti nella gara odierna e presentarsi al meglio all'appuntamento decisivo di domenica.

Per quanto riguarda gli altri piloti che, sulla carta, sono ancora aritmeticamente in corsa c'è da segnalare il buon 5° tempo di Jean-Eric Vergne con la DS e il 7° di Oliver Rowland con la Nissan. Partiranno dalla terza e quarta fila al fianco, rispettivamente, di Muller (Abt) e Frijns (Envision). Ha mancato invece l'accesso ai duelli per pochissimo Antonio Felix Da Costa, dominatore delle ultime tre gare con l'altra Porsche: il portoghese partirà 9°.