Formula E, la situazione di piloti e costruttori verso il gran finale

L'attesa è finita: settimana prossima ripartirà il campionato di Formula E dopo lo stop per il lockdown. Un gran finale che si svolgerà a Berlino con tre gare (stesso circuito ma tre tracciati differenti) in soli nove giorni, dal 5 al 13 agosto, tutte in diretta streaming su Sportmediaset.it: una prova di forza fisica e resistenza mentale che potrebbe mescolare le carte dopo i risultati delle prime cinque gare, con la classifica che vede Da Costa e la Techeetah davanti a tutti.