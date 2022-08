Formula E, la Porsche annuncia Da Costa

UFFICIALE

L'esperto pilota portoghese affiancherà Wehrlein a partire dalla stagione 9: "Non vedo l'ora di iniziare a vincere con loro"

E' iniziato il valzer dei volanti in Formula E. Il giorno dopo la chiusura del campionato a Seoul, la Porsche ha annunciato l'ingaggio di Antonio Felix Da Costa. A partire dalla prossima stagione, quella del debutto delle Gen3, il 30enne portoghese correrà al fianco del riconfermato Pascal Wehrlein, prendendo il posto di André Lotterer. Da Costa è uno dei piloti più esperti al volante delle monoposto elettriche, avendo corso fin dalla gara d'esordio nel 2014. E' stato campione nel 2019-2020 con la DS Techeetah e nel suo palmares ci sono 7 vittorie, 16 podi e 8 pole position nei 96 E-Prix disputati.

“È come un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di iniziare e vincere gare per questa squadra. Sono stato battuto da una Porsche molte volte nella mia carriera, e non solo in Formula E, quindi so che fanno di tutto per vincere. È nel Dnd del marchio. Condivido la stessa ambizione e non vedo l’ora di legare con il team e lavorare insieme per garantire un inizio di successo nell’era Gen3″, ha detto Da Costa, che nella sua bacheca ha anche una vittoria alla 24 Ore di Le Mans.

Felice dell'accordo è anche Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport. “Sono lieto che Da Costa sia entrato a far parte del team. Ha un’incredibile abilità come pilota e ha dimostrato più volte di essere un vincente, non solo in Formula E. Lo stimiamo molto come pilota e per i suoi meriti come persona. È un ragazzo entusiasta che si adatta perfettamente a noi e alla famiglia Porsche Motorsport. Sono sicuro che lotteremo insieme per vittorie e titoli negli anni a venire“, le sue parole.