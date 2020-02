Formula E, la lista dei piloti per il rookie test: c'è anche Arthur Leclerc

Dopo l'E-Prix del 29 febbraio (da seguire come sempre su Canale 20 e Sportmediaset.it), la Formula E - come lo scorso anno - rimarrà a Marrakech per l'appuntamento con i rookie test 2020. Il quinto dei sei appuntamenti stagionali in cui le scuderie possono testare novità e affinamenti, come sempre saranno una grande occasione per tanti piloti di mettersi in mostra: quest'anno nel mix di talenti ci saranno anche il fratello di Leclerc, due italiani e due donne.