Formula E, Alice Powell ai rookie test con la Virgin

FORMULA E

Il 29 febbraio a Marrakech, subito dopo l'E-Prix del Marocco, sarà la volta dei rookie test 2020 di Formula E. Dopo l'annuncio di Jann Mardenborough e Mitsunori Takaboshi come piloti Nissan, è il turno della Envision Virgin Racing che ha scelto Alice Powell come driver. La 27enne britannica, che arriva dalle W Series (ha chiuso terza la scorsa stagione), è impegnata anche nella Jaguar I-PACE Trophy, Gli highlights dell'E-Prix del Messico

"Voglio ringraziare il team per questa opportunità" le parole della Powell "Un'esperienza straordinaria dopo aver provato per un po' il simulatore della squadra". Sylvain Filipp, managing director di Virgin, ha aggiunto: "Grandioso avere Alice con noi per i test, ha avuto modo di conoscere la vettura al simulatore e non vediamo l'ora di farla scendere in pista".