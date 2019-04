Formula E, il programma degli eventi collaterali dell'E-Prix di Roma

08/04/2019

L’attesa è finita, è iniziata la settimana di eventi e iniziative firmate Formula E per la città di Roma , che culmineranno sabato 13 aprile con il GEOX Rome E-Prix 2019, settima gara della quinta stagione del Campionato ABB FIA Formula E. Quest’anno Formula E ha voluto regalare a tutti i fan e i cittadini romani non solo una giornata di gara, ma un’intera settimana di emozioni e divertimento, grazie a iniziative e attività collaterali che animeranno la città. Parte oggi la due giorni di festa in Largo Apollinare dedicata in particolare ai residenti del quartiere Eur, che ospita la gara per il secondo anno consecutivo. Oggi 8 aprile e domani 9 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, chiunque potrà recarsi in Viale Europa presso il punto informazioni Formula E in cui saranno distribuiti i voucher con il link da cui scaricare gli ultimi titoli di accesso gratuiti per le zone prato. In Viale Europa sarà inoltre esposto un esemplare della Gen2, la rivoluzionaria monoposto di Formula E che ha debuttato in questa stagione. Il pubblico potrà provare il brivido della velocità grazie a due simulatori che permetteranno di percorrere virtualmente le 21 curve del circuito dell’Eur. La settimana continuerà all’insegna della beneficienza, grazie alla partita Nazionale Piloti Vs AS Roma Legends , che si disputerà allo stadio “Tre Fontane” giovedì 11 aprile alle ore 18:00, da seguire in live streaming su Sportmediaset.it.

Inoltre, venerdì 12 a partire dalle ore 12.00, aprirà l’Allianz E Village e l’area sarà accessibile gratuitamente per permettere a tutti di usufruire dei diversi servizi previsti. Chiunque potrà vivere da vicino le emozioni dei preparativi, partecipando a diverse attività di intrattenimento, tra cui la sessione di collaudo in pista delle Gen2, le prove libere del nuovo campionato Jaguar IPace eTrophy, competizioni di discipline paralimpiche, diverse attrazioni negli spazi Allianz E-Village. Altra novità di quest’anno sarà la E-Parade, che prenderà il via venerdì alle ore 18:00: una vera e propria parata eco-sostenibile che permetterà a chiunque si presenti con un mezzo elettrico o a emissioni zero di provare il brivido di guidare sul circuito di gara. Tra i mezzi permessi, hoverboard, bici elettrica e monopattino elettrico. Non saranno ammesse invece macchine o scooter elettrici. La giornata di venerdì si concluderà con un grande evento musicale, Cosmo e Foresta Soundsystem si esibiranno in una performance unica e imperdibile, totalmente gratuita, a partire dalle ore 20:00.



Sabato 13 aprile la giornata di gara sarà altrettanto densa di iniziative: mentre l’Allianz E-Village aprirà i battenti alle ore 7:00, la mattina sarà dedicata alle qualificazioni del Jaguar I-Pace eTrophy, che prenderà il via alle ore 14:00, e alle prove libere della gara di Formula E. L’inizio della gara delle monoposto elettriche è previsto per le ore 16:00 e sarà celebrato dal passaggio, per la prima volta nella storia di Formula E, delle Frecce Tricolori che sorvoleranno la griglia di partenza del GEOX Rome E-Prix, stendendo per l’occasione il Tricolore più lungo del mondo poco prima della partenza della gara. Il passaggio avverrà sulle note dell’Inno Nazionale italiano, suonato dalla Banda musicale dell’Aeronautica Militare. Il passaggio delle Frecce Tricolori, che condividono con Formula E tecnologia, innovazione e velocità, è parte di una più estesa partnership di Aeronautica Militare con Formula E. Formula E quest’anno porterà all’Eur 35.000 spettatori, che potranno vivere in prima persona le emozioni e i colori della gara più attesa. Per tutti coloro che non vorranno perdersi lo spettacolo, Italia 1 trasmetterà la tappa italiana in 90 paesi, con la diretta che avrà inizio dalle ore 13:00. Anche Boomerang, intratterrà i bambini e le famiglie con un’area interamente brandizzata WACKY RACES all’interno dell’Allianz E-Village, allestito presso il Roma Convention Center-La Nuvola. Un’occasione unica per premettere a tutti i piccoli fan dei motori di divertirsi con tante attività sotto il segno di WACKY RACES, reboot della serie cult targata Hanna-Barbera che vede protagoniste le corse più pazze di sempre.