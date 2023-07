E-PRIX LONDRA

Il britannico della Avalanche Andretti/Porsche vince il titolo grazie anche al ritiro del pilota di Envision, causato da un contatto con il suo compagno di squadra Buemi

Dennis campione a Londra

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© ufficio stampa Formula E

© ufficio stampa Formula E

© ufficio stampa Formula E

© ufficio stampa Formula E

© ufficio stampa Formula E

© ufficio stampa Formula E 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jake Dennis è campione del Mondo di Formula E! Il britannico del team Avalanche Andretti/Porsche chiude secondo in gara-1 nell’E-prix di Londra, ma approfitta del ritiro di Nick Cassidy (Envision Jaguar), causato dal suo compagno di squadra Sebastien Buemi. A trionfare, nella cornice dell’ExCel Exhibition Centre, è Mitch Evans del team Tcs Jaguar. Terzo posto proprio per Buemi, in una gara con tanti colpi di scena e due bandiere rosse.

Vedi anche Formula E Dennis festeggia il titolo di Formula E: "Non pensavo di poter vincere quest'anno" In partenza Buemi, compagno di squadra di Cassidy, riesce a bruciare Dennis, piazzandosi in seconda posizione tra il suo vicino di box (partito in pole position) e il leader del mondiale. Dietro i primi tre grande lotta tra Rast ed Evans, con quest’ultimo che prova anche ad impensierire proprio Dennis. Il lavoro di Buemi permette a Cassidy di andare in Activation Mode senza perdere la leadership, mentre Evans riesce (al giro 7) a prendersi la terza posizione momentanea. Il leader del mondiale fallisce l’attivazione dell’Attack Mode, perdendo anche la posizione su Rast. L’inglese della Andretti/Porsche però riesce ad infilare Cassidy al giro 11, finito nelle retrovie dopo l’attivazione della seconda modalità d’attacco. Tra i primi due nella classifica iridata è una lotta senza esclusione di colpi, mentre nelle prime due posizioni di ritrovano Evans e Rast. Al giro 15 clamoroso colpo di scena: Cassidy rompe l’ala anteriore (per via di un contatto con il suo compagno di squadra Buemi) ed è costretto al ritiro (dopo aver provato a ripartire). Dennis continua a innervosirsi con Wehrlein, mentre al giro 25 la gara cambia di nuovo: contatto tra Fenestraz e Ticktum, che porta, dopo 7 giri di Safety Car, alla decisione della bandiera rossa.

Anche Rast finisce nelle retrovie, dopo aver perso l’ala in uno scontro con Wehrlein. Alla ripartenza altro colpo di scena: Buemi va in Attack Zone, ma dopo essere rientrato (per difendersi) blocca di fatto nuovamente la gara (per via di un contatto con Nato. Tutte le vetture (eccezion fatta per Evans, Da Costa e Dennis) rimangono intasate, con la direzione gara che è costretta ad una seconda bandiera rossa. Nella seconda ripartenza Dennis gestisce la terza posizione, che diventa seconda per via di una penalità per Da Costa. Vince Evans, Dennis chiude secondo ed è matematicamente campione del Mondo, il primo della Gen3 di Formula E.