Dennis festeggia il titolo di Formula E: "Non pensavo di poter vincere quest'anno"

IL CAMPIONE

Il britannico si prende il titolo nella gara di casa: "E' troppo bello farlo davanti a questo pubblico. Il merito è tutto del team"

Jake Dennis si è laureato campione di Formula E nella gara di casa. Miglior occasione non poteva esserci per il pilota britannico del team Avalanche-Andretti, motorizzato Porsche. "E' troppo bello essere campione. Devo ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto. Non pensavo che potesse accadere quest'anno. Il merito è tutto della squadra. E' bellissimo condividere questa vittoria con questo pubblico e con tutti quelli che mi hanno sostenuto. Sono estasiato", le sue parole a caldo.

Vedi anche Formula E Formula E, E-Prix Londra: Jake Dennis è campione del Mondo! Gara ad Evans, ritiro per Cassidy

"Sono arrivato in questo campionato solo tre anni fa, abbiamo quasi vinto al nostro anno da rookie, ma adesso, tornare indietro e vivere l'anno che abbiamo vissuto, infrangendo tutti i record del podio.... La squadra mi ha dato un vero razzo, era il minimo che potessi fare per loro. Ma qui c'è anche mia mamma, è incredibile anche per lei", ha aggiunto Dennis.