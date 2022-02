Formula E, E-Prix in Messico: nel 2019 il gran finale Wehrlein-Di Grassi

e-prix messico

I segreti del circuito spiegati da Luca Filippi. E per Giovinazzi può avere un vantaggio...

di

Lorenzo Candotti

Terzo appuntamento del mondiale, la Formula E dopo la parentesi Puebla, causa Covid, torna su uno dei tracciati più affascinanti e spettacolari del campionato: Autodromo Hermanos Rodriguez. Nel 2019 è stato il teatro di uno dei finali più emozionanti di sempre: Wehrlein contro Di Grassi, con il brasiliano, allora pilota Audi, che rimane incollato al tedesco per tutto l’ultimo giro, riuscendo poi nel sorpasso vincente proprio poco prima del traguardo. La difesa dell’ex Mahindra, oggi pilota Porsche, è stato proprio il motivo della sua sconfitta: batteria scarica a pochi metri dal primo successo in carriera nel mondiale elettrico.

Un circuito quello messicano presente anche nel calendario di Formula 1 e questo potrebbe essere un punto di vantaggio per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano della Dragon, dopo l’esordio assoluto in Arabia, potrà sfruttare la sua conoscenza della pista. Il primo weekend della stagione è servito ad Antonio per studiare la nuova monoposto e ora in Messico serve abbassare i tempi sul cronometro.

IL PROGRAMMA DI SABATO 12 FEBBRAIO

Ore 15 Libere 1: streaming su Sportmediaset.it

Ore 16.50 Libere 2: streaming su Sportmediaset.it

Ore 18.40: qualifiche su Sportmediaset.it

Ore 22.35: E-Prix su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

Ore 1.50: replica E-Prix su Italia 1