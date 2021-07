Formula E da record: nel 2022 16 gare, il 9 aprile a Roma

IL CALENDARIO

Monaco diventa una tappa fissa, new entry Città del Capo, Vancouver e Seul

La Season 8 della Formula E sarà da record: per la prima volta ci saranno 16 gare in 12 città divise su quattro continenti. Si partirà il 28 gennaio a Diriyah in Arabia Saudita, mentre il primo appuntamento europeo sarà a Roma il 9 aprile. Monaco, che diventa appuntamento annuale, si correrà il 30 aprile. New entry Vancouver, Città del Capo e Seul che ospiterà il gran finale di stagione il 13 e il 14 agosto.

Al via a fine gennaio, l'apertura della campionato si svolgerà ancora una volta sotto le stelle di Diriyah dopo il successo della gara notturna inaugurale della scorsa stagione. Il grid Formula E si dirigerà poi alla volta di Città del Messico, da dove si sposterà verso la prima delle tre nuove tappe del Mondiale, a Città del Capo in Sudafrica. La gara rappresenterà un grande ritorno per le monoposto targate FIA World Championship nel paese, dopo l’ultimo South African Grand Prix del 1993.

Grande ritorno in calendario anche per la Cina, dove le auto 100% elettriche sfrecceranno a marzo 2022 prima di approdare a Roma e Monaco, con la gara nel Principato che diventerà una tappa fissa del calendario di Formula E dopo l'enorme successo del Monaco E-Prix di maggio e l’accordo con l’Automobile Club di Monaco.

Berlino, l'unica città che ha ospitato un E-Prix durante ogni stagione della storia di Formula E, torna al tradizionale appuntamento di maggio, seguita poco dopo dalla seconda new entry della Stagione 8 Vancouver.

Il campionato si sposta poi oltreoceano, verso la Grande Mela. Proprio a partire dal New York E-Prix, inizierà una serie di doppi appuntamenti che proseguirà con le gare all'ExCeL di Londra e si concluderà con l’emozionante finale di stagione a Seul, con due gare sull’iconico circuito della capitale Sud Coreana che includerà anche lo stadio Olimpico.

Dopo due anni consecutivi di assenza a causa della pandemia globale, la Formula E sta programmando il ritorno in terra francese per il 2023, in occasione dell'arrivo delle nuove vetture Gen3. Il Paris E-Prix diventerà un appuntamento biennale, al fine di dare un nuovo equilibrio al calendario. Ogni due anni, la Formula E vedrà Parigi ospitare iniziative come l'Allianz E-Village, la celebrazione della mobilità elettrica e il laboratorio di idee innovative che promuove la mobilità a impatto zero.