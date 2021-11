Formula E, arriva anche Ticktum: debutta con Nio 333

UFFICIALE

L'inglese dividerà il box con il confermato Turvey

Un altro nuovo "acquisto" per la Formula E: Dan Ticktum ha firmato con Nio 333 per la stagione 2022. Il pilota inglese, attualmente impegnato in GP2, prende il posto di Tom Blomqvist e dividerà il box con il confermato Oliver Turvey. Il giovane è pronto al debutto nei test prestagionali in programma a Valencia dal 29 novembre al 2 dicembre dove debutterà anche Antonio Giovinazzi con Dragon.

Felice della nuova avventura il 22enne: "Sono molto felice di correre con il team NIO 333 di Formula E. Sarà una grande sfida, perché non ho avuto molto tempo per preparare il test della settimana prossima, e la Formula E è complicata, ma sarà molto eccitante. Ci sono un bel po' di strumenti diversi che puoi usare come pilota, ma è un'esperienza totalmente diversa dalla Formula 2, quindi non vedo l'ora. Sono stato un paio di giorni a Silverstone con la squadra questa settimana e spero che possiamo provare a fare qualche progresso insieme".