Formula E a Valencia:  Da Costa domina, De Vries vince  l'economy-run sotto la pioggia

FORMULA E

Finale-thrilling nella prima delle due gare dell'E-Prix di Valencia, terzo appuntamento del Mondiale. Vince il pilota olandese della Mercedes.

di

STEFANO GATTI

Ha dominato tutta la gara, Antonio Felix Da Costa, ma un errore del box DS Techeetah nella gestione del caotico finale di una prova spezzata da quattro neutralizzazioni, ha di fatto negato al campione in carica la vittoria che ha sorriso invece a Nyck De Vries. Con il pilota olandese della Mercedes salgono sul podio l'elvetico Nico Muller (Dragon Penske, secondo) e l'altro pilota Mercedes Stoffel Vandoorne, terzo.

Scattato dall'ultima posizione dopo aver perso la pole position a causa di un'irregolarità tecnica, Vandoorne ha salvato il proprio bilancio con una bella rimonta e grazie alla squalifica di Oliver Rowland ed Alexander Sims che avevano tagliato il traguardo in seconda e terza posizione. Peggio ancora è andata al campione in carica Da Costa che ha guidato gara-uno sotto l'acqua per tutti i giri in programma tranne... l'ultimo, quello decisivo. Dopo l'ultima safety car infatti il gruppo delle Gen2 guidato dalla DS Techeetah del portoghese è transitato sulla linea del traguardo con una manciata di secondi sul termine del conto alla rovescia dei 45 minuti, oltre il quale il regolamento prescrive la percorrenza di un ulteriore giro di pista. Antonio Felix però al successivo passaggio ha levato il piede dal gas, convinto di aver portato a casa la vittoria scaccia-crisi. Purtroppo per lui mancava ancora un giro, al cui termine la bandiera a scacchi è sventolata davanti al muso della Mercedes di De Vries. Finale caotico con diverse Gen2 a corto di batteria o proprio a zero, Rowland e Sims squalificati, Muller e Vandoorne sul podio con il vincitore.