E-Prix di Berlino in una cornice storica

20/05/2019

E-Prix di Berlino. Trattasi di eccezione nel calendario del Mondiale di Formula E. Già perché non si corre su strade cittadine, ma all’interno di un ex aeroporto. Ma Tempelhof rappresenta comunque un monumento, teatro di eventi storici, anni prima che arrivasse il campionato elettrico. Progettato dall’architetto Albert Speer, per conto di Adolf Hitler, l’aeroporto è stato per anni il più grande edificio del mondo.



Dopo l’occupazione da parte dell’esercito Sovietico nella primavera del 1945, venne successivamente consegnato alle forze armate americane. Tempelhof divenne subito celebre per il ponte aereo organizzato dagli Stati Uniti per fornire generi di prima necessità agli abitanti di Berlino, che sarebbero diventati cittadini della futura Germania Ovest. Nel 1963, in piena guerra fredda, qui atterrò John Kennedy, quando pronunciò la frase passata alla storia: “Ich bin ein Berliner”... sono un berlinese. Chiuso il 30 ottobre del 2008, l’aeroporto di Tempelhof è diventato una delle aree ricreative più importanti della capitale e dal 2015 ospita l’E-Prix di Berlino.